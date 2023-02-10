Hogwarts Legacy стала второй по популярности одиночной игрой в Steam

Сверхожидаемая фэнтезийная ролевая игра Hogwarts Legacy оказалась весьма популярной ещё до релиза. По данным, в сервисе цифровой дистрибуции Steam она вышла на второе место по популярности, обогнав Fallout 4.

Показатели онлайна составили более 489 тысяч человек, у Fallout 4 было чуть менее 473 тысяч. Правда до показателей Cyberpunk 2077 с её 1 миллионом человек в онлайне игра пока не дотянула. В общем же зачёте среди всех продуктов Steam Hogwarts Legacy оказалась на 13-м месте.

Отметим, что это данные только из SteamDB, в официальной статистике Steam игра появится после полноценного релиза. Выход её ожидается 10 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. На консолях PS4 и Xbox One игра выйдет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.