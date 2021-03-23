Serious Sam 2 неожиданно получил крупное обновление

Впервые за пять лет существования, убойный шутер Serious Sam 2 получил масштабное обновление. В игре добавилось 12 карт, лучевая пушка и новая анимация. Чуть позже разработчики обещают перезаписать саундтрек Serious Sam 2.

Обновление под номером 2.90, весом 300 мегабайт, появилось под конец марта 2021 года. До этого последний апдейт датируется от сентября 2016 года.

После обновления в Serious Sam 2 появляется огнемёт с лучевой пушкой (Beam Gun), последняя была вырезана из игры, а также радар показывающий противников и прочие объекты. Кроме того, добавились 12 дополнительных карт для мультиплеерной игры.

Главный герой научился быстро бегать, использовать ракетницу для прыжков и держать оружие двумя руками. В игре обновилась анимации оружия, добавился множитель врагов и расширены возможности для дополнительных модификаций.

В этом месяце серии Serious Sam исполнилось 20 лет.