Harley Davidson начнет выпуск электромотоциклов под брендом LiveWire

Harley-Davidson один из самых популярных брендов среди производителей мотоциклов. Как и большинство из них компания начала выпуск мотоциклов, не загрязняющих окружающую среду токсичными выбросами — электромотоциклы. Правда, в последнее время похвалиться крупным продажами она не может, а поэтому предпринимает меры по популяризации своей продукции. Так, мотоциклы из LiveWire вскоре отойдут в отдельный бренд.

Напомним, что первый мотоцикл в этой экологической линейке вышел три года назад, по цене почти в 30 тысяч долларов. А вот уже окончательный переход в новый бренд состоится в июле этого года. Чем обусловлено такое решение? Скорее всего, этот бренд будет опираться на возможность заинтересованности у более молодого поколения.

Это решение должно привести к более успешным продажам. К тому же, производитель намерен создать целую сеть выставочных залов для демонстрации своей продукции, а значит, привлечение к ней внимания. Ожидается, что подобные выставочные залы появятся по всей стране. Также в наличие будет настоящая штаб-квартира, которая будет курировать заказы и поставки продукции клиентам.

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