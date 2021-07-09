Harley-Davidson выпустила новый электромотоцикл LiveWire ONE

В январе 2019 года компания Harley-Davidson представила свой первые электрический мотоцикл под названием LiveWire. Он мог проехать 170 км на одном заряде и даже стал главным героем документального сериала Long Way Up («Долгий путь на север»).

Теперь Harley-Davidson решила отделить LiveWire в отдельный бренд и анонсировала первую модель – LiveWire ONE. По дизайну он практически ничем не отличается от своего старшего собрата. С корпуса исчез логотип Harley-Davidson и добавилось несколько цветов.

В самой компании отмечают, что значительно «прокачали» дальнобойность байка. По их словам, LiveWire ONE может проехать по городу до 230 км, а по трассе — 153 км.

Также изменилась ёмкость аккумулятора с 15,5 кВт·ч до 15,4 и мощность с 78 кВт (105 л. с.) до 75 кВт (100 л. с.), а крутящий момент — со 116 до 114 Н·м. Для подзарядки используется специальная станция, которая заряжает аккумулятор с 0 до 100% всего за 60 минут. Как это обычно бывает с электрическим транспортом, заряжаться без станции от обычной розетки станет мучительной процедурой, потребуется около 10 или 15 часов, чтобы полностью восполнить заряд.

Стоковая версия LiveWire ONE начинается от $19 799 (около 1,5 млн рублей), что значительно дешевле Harley-Davidson LiveWire на 10 тысяч долларов. Байк появится в продаже до конца 2021 года. Приобрести его можно будет в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе.

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