Gucci и Oura выпустили «умное» кольцо с вечной подпиской на приложение

Компании Gucci и Oura выпустили смарт-кольцо Gucci x Oura по цене $950. Оно является полным аналогом Oura 3, сделано из титана с черным PVD-покрытием и украшено 18-каратным золотом.

Вес устройства всего 4 грамма. Внутри находятся датчики для мониторинга активности, сна, пульса, дыхания и температуры. Заявленная водонепроницаемость до 100 м глубины. Время автономной работы на одном заряде составляет около 7 дней.

При покупке кольца пользователь получает вечную подписку на приложение Gucci x Oura с медитациями, дыхательными практиками, рекомендациями для здоровья и другими функциями. Пока оно доступно на английском, немецком, японском, итальянском, французском, испанском и финском языках.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!