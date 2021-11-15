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Новости

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вернули в магазин Rockstar, но пользователи недовольны

Игровая студия Rockstar Games сообщила приятные новости для геймеров. Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition возвратили в магазин. Ранее он был недоступен из-за проблем с Rockstar Games Launcher, поскольку загрузчик отключили.

Суть в том, что датамайнеры обнаружили в файлах вырезанную из-за окончившейся лицензии музыку и даже мини-игру Hot Coffee. Похоже, теперь эти сведения удалены, однако, несмотря на извинения разработчиков, игроки «бомбят» рейтинг The Definitive Edition.

Сообщается, что на Metacritic средняя оценка находится в диапазоне от 0,4 до 0,9 балла зависимости от платформы. Даже у Cyberpunk 2077 не было такого.

Саму игру выпустили 11 ноября текущего года на PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. К слову, в версии для портативной консоли обнаружили, ни много ни мало, полные исходники игры. Причём их явно там оставили намеренно.

Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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