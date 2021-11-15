GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вернули в магазин Rockstar, но пользователи недовольны

Игровая студия Rockstar Games сообщила приятные новости для геймеров. Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition возвратили в магазин. Ранее он был недоступен из-за проблем с Rockstar Games Launcher, поскольку загрузчик отключили.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 15, 2021

Суть в том, что датамайнеры обнаружили в файлах вырезанную из-за окончившейся лицензии музыку и даже мини-игру Hot Coffee. Похоже, теперь эти сведения удалены, однако, несмотря на извинения разработчиков, игроки «бомбят» рейтинг The Definitive Edition.

Сообщается, что на Metacritic средняя оценка находится в диапазоне от 0,4 до 0,9 балла зависимости от платформы. Даже у Cyberpunk 2077 не было такого.

Саму игру выпустили 11 ноября текущего года на PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. К слову, в версии для портативной консоли обнаружили, ни много ни мало, полные исходники игры. Причём их явно там оставили намеренно.