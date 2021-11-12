Сравнение GTA Trilogy Definitive Edition со всеми ранними изданиями

11 ноября состоялся выход ремастера GTA Trilogy Definitive Edition. Он включает в себя GTA 3, Vice City и San Andreas.

Выход проекта не смог остаться без внимания и тем более, проблем. Ведь многие фанаты оказались разочарованы столько ожидаемой игрой, а сама Rockstar по каким-то причинам временно отключила фирменный лаунчер.

Версии для PS2 и Xbox не в таких пикселях. Видимо сравнение демонстрируется в высоком разрешении.

Если вы всё ещё думаете приобретать игру или нет, то рекомендуем посмотреть сравнение всех частей с оригинальными. Правда стоит отметить, что версии для консолей PS2 и Xbox, не выглядели так ужасно, как это показано в ролике ниже.