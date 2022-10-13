GREENWORKS представила вертикальный аккумуляторный пылесос GD24SVK4

Компания GREENWORKS представила новый вертикальный пылесос GD24SVK4 из линейки 24В. Устройство получило LED-дисплей, современный бесщеточным двигатель DigiPro общей мощностью 500 Вт и компактный корпус, который не создаёт проблем при хранении — для него достаточно уголка в шкафу или за дверью.

Модель GD24SVK4 представляет собой прибор «два в одном» — вертикальный пылесос для уборки больших пространств, который превращается в компактный ручной пылесос, способный почистить сиденье автомобиля, диван или запылившееся кресло.

Пылесос питается от аккумулятора 24V. По словам производителя, полностью заряженной батареи емкостью 4 А*ч хватает на 45 минут работы, причем уровень заряда и оставшееся время работы выводится на специальный LED-дисплей. На нем же с помощью сенсорных кнопок можно увеличить или уменьшить мощность устройства.

К пылесосу прилагается набор из шести насадок:

моторизированная эдектрощетка;

мини-электрощетка для удаления шерсти;

щелевая насадка;

мягкая щетка для деликатных поверхностей;

насадка 2-в-1;

Несколько клипс для крепления насадок к трубке.

GREENWORKS GD24SVK4 оснащается бесщеточным двигателем DigiPro общей мощностью 500 Вт и фильтром HEPA13, который обеспечивает чистоту воздуха на выходе. Мощность всасывания устройства составляет 170 Вт, а максимальный воздушный поток достигает 21 л/с. Кроме того, у пылесоса есть встроенная в щетку LED-подсветка.

GD24SVK4 представлен в черно-зеленом цвете, поставляется с аккумулятором емкостью 4 А*ч с USB портом и зарядной базой с креплением на стену.

Также в линейке представлена модель GD24SVK4D в белом цвете с аналогичными характеристиками. Она комплектуется зарядной базой на подставке и аккумулятором емкостью 4 А*ч.

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