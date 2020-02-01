Google слила информацию об Android 11

Интересно, что нового нас ожидает в Android 11? Такие вопросы задают себе многие пользователи. До выхода этой версии еще далеко, да и до появления интересных особенностей, о которых нам поведают разработчики. А пока же мы можем наслаждаться информацией, которая успела оказаться в сети, как только Google допустил ошибку и выложил на своем сайте информацию об Android 11.

Да, ее сразу же удалили, но на уже гуляет по сети. Кстати, в статье не было обнаружено никаких ссылок для загрузки. Если верить описанию, то Android 11 будет предоставлять своему владельцу повышенную безопасность хранения личных данных, новые способы «вовлеченности» пользователей, а также расширенную поддержку для складных устройств.

В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11. Разработчики обязаны пересмотреть старые и внедрить новые меры безопасности для качественной защиты данных пользователя, причем это должно работать и в приложениях. Изменения в самой системе, которые тем или иным образом могут повлиять на работоспособность приложений при запуске Android 11. И последнее – новые функции и API. Этот раздел в основном предназначен для складных устройств, коммуникационных функций, обмена контентом, биометрии и нейросетей.

Если верить более ранним данных, то подробный разбор Android 11 от создателей, можно ожидать уже на конференции Google I/O 2020, которая пройдет в середине мая. А вот первое превью для разработчиков может стать доступно уже в марте.