Google готовит собственный процессор для ноутбуков и планшетов

Успехи Apple в разработке своих процессоров не остались незамеченными. Компания Google давно интересуется созданием своих CPU, но пока лишь в серверном варианте. Однако, как сообщается, в 2023 году могут выйти и чипы для ноутбуков и планшетов под управлением Chrome OS.

Как ожидается, будущие процессоры Google будут созданы на архитектуре Arm, хотя пока неясно, будет ли это просто более мощные аналоги Tensor для смартфонов Pixel 6 или что-то иное. В любом случае это потребует колоссальных затрат.

Растущее внимание Google к разработке собственных процессоров связано с тем, что глобальные конкуренты проводят аналогичную стратегию, чтобы дифференцировать свои предложения. Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu и Alibaba Group Holding стремятся создавать собственные полупроводники для поддержки своих облачных сервисов и электронных продуктов. Источник

При этом производить чипы будут TSMC и Samsung, поскольку только у них есть такие мощности.