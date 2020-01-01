Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie

Наконец-то пользователи, которые беспокоятся о том, что сторонние ресурсы будут получать всяческую информацию о них, вздохнут спокойно. Об этом позаботился сам Google, который запретит отслеживать пользователей через cookie сторонними сервисами.

Ожидается, что в течение двух следующих лет поддержка таких ресурсов будет полностью прекращена. В таком случае пользователи получат больше личной свободы и приватности, а также контроля над своей безопасностью во всемирной паутине.

Если взглянуть на конкурентов в лице Safari и Apple, а также Firefox и Mozilla, то они уже предпринимают серьезные меры для предотвращения слежки за пользователями. Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.