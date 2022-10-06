Google Chrome стал самым уязвимым браузером в 2022 году

Браузер Google Chrome стал самым проблемным браузером в 2022 году по версии исследования от Atlas VPN. К такому выводу они пришли, когда в браузере от Google было обнаружено более 3100 уязвимостей. Более того, Chrome стал единственным браузером, в котором нашли уязвимости даже в текущем месяце.

На втором месте стоит Mozilla Firefox с количеством уязвимостей около 117 штук. Всего с момента его выпуска в коде было найдено 806 уязвимостей.

Третье место забрал Safari от Apple. За весь год в нём обнаружили всего 26 уязвимостей, а с момента релиза было обнаружено около 300 уязвимостей.

Между тем в браузере Opera в 2022 году пока не было задокументировано ни одной уязвимости, а всего уязвимостей с момента релиза — 344.

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