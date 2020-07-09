Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 может не получить NFC

Мы привыкли, что со стороны Xiaomi появляются только позитивные новости. На этот раз производитель непонятно почему начал оттягивать официальный анонс своих некоторых продуктов. И это при том, что они уже продаются в некоторых магазинах. Речь идет о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 5. При этом он уже в полной мере продается в магазине Honorbuy.

Отгрузка продукции должна стартовать 15 июля, но пока неясно, сбудется ли это предположение. Точно такая же ситуация приключилась и с телевизионной приставкой, которая не только продается в магазине, но и на официальном сайте производителя. Время приближается к дате «X», а отгрузка продукции так и не началась.

Необходимо заметить, что этот самый Xiaomi Mi Band 5 уже официально представлен и выпущен для китайских пользователей. А вот для остальных желающих он пока недоступен. Но буквально пару часов назад в сети появился баннер, намекающий на глобальный анонс не только фитнес-браслета, но и телевизионной приставки. Причем все будет сделано довольно сумбурно: 15 июля устройства представят и в этот же день они поступят в продажу. Зачем было так тянуть?

Кстати, в магазине Honorbuy Xiaomi Mi Band 5 оценен в 42 доллара. Есть предположение, что для европейских пользователей фитнес-браслет выйдет под названием Xiaomi Mi Smart Band 5. Но на данный момент в магазине присутствует модель с названием Xiaomi Mi Band 5 Global Version, хотя это не меняет ситуации. А вот получит ли фитнес-браслет модуль NFC и пульсоксиметр, пока неизвестно.