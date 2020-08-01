Huawei выпустила смарт-часы Watch 4X с двумя камерами и NFC

Компания Huawei, несмотря на санкции со стороны США продолжает развивать свои продукты. Более того, разработчики делают все, чтобы выделится из толпы. На этот раз представители китайского производителя порадовали новым детским продуктом, который получил то, что не видели другие подобные устройства на рынке для взрослых. Речь идет об умных детских часах, которые получили две камеры.

И начнем мы краткий обзор как раз с них. В Huawei Watch 4X используется фронтальная камера разрешением 5 МП. Ее основное применение – совершение видеозвонков. Главная же камера располагается под углом 90 градусов и имеет объектив с диафрагмой F/2,0. Если верить разработчикам, то главная камера способно поддерживать четырехкратный цифровой зум. Также есть поддержка искусственного интеллекта. С помощью этого функционала владелец умных часов сможет не только идентифицировать объект, но и найти о нем информацию в интернете.

Кстати, еще одним преимуществом Huawei Watch 4X является то, что часы водонепроницаемые, то есть ими можно пользоваться и под водой, однако переусердствовать не нужно. Что касается дисплея, то здесь применяется 1,41-дюймовый AMOLED-экран, который получил разрешение 320×360 пикселей. Также в арсенале пользователя окажется 1 ГБ ОЗУ+16 ГБ ПЗУ. За производительность отвечает однокристальная система Kirin.

Если говорить о присутствующих модулях, то здесь значатся:

NFC

Wi-Fi

Bluetooth

LTE (поддержка 200 стран)

Кроме того, предусмотрена функция определения местоположения владельца часов. В качестве систем позиционирования применяются следующие:

GPS

Beidou

ГЛОНАСС

GALILEO

QZSS

Питается устройство от аккумулятора, емкостью 800 мАч. Последний, кстати, поддерживают функцию ускоренной зарядки, поэтому всего за 20 минут, батарея заряжается наполовину. Это позволит при включении всех функций умных часов, проработать им без подзарядки сутки. Есть еще одна приятная новость для будущих покупателей. Huawei Watch 4X поддерживает специальный магазин, где можно скачивать образовательные приложения для детей. Известно, что старт продаж назначен на 19 августа, стоимость новинки составит 200 долларов.