Глава Xiaomi намекнул на характеристики будущего флагмана

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал в китайской социальной сети Weibo опрос с перечнем компонентов гипотетического флагманского смартфона. Там он спросил, какие именно элементы пользователи хотели бы видеть в первую очередь.

Список предложенных вариантов включает:

Экран с высокой кадровой частотой

Стереодинамики

Новый вибромотор

Разъём для наушников

Беспроводная зарядка:

Система охлаждения на основе тепловой трубки

Батарея на 4500 мА·ч и выше

Беспроводная зарядка

Камера с 30-кратным увеличением

Оптические датчики для регулировки яркости экрана

ИК-датчик.

Надо признать, что список довольно неоднородный, потому пользователи расценили это как скрытую рекламу Mi 10 Pro Super Cup (он же Xiaomi Mi 10 Pro Plus). Помимо вышеперечисленного, ему приписывают экран Super AMOLED на 120 Гц, процессор Snapdragon 865, 100-мегапиксельную камеру и зарядку на 100/120 Вт.

При этом важно, что другой источник подтвердил наличие именно 865-го процессора, а не 865 Plus. Похоже, это попытка удешевить флагман. Данных о сроках выхода пока нет.