Германия начала антимонопольное расследование против Apple

В Федеральном управлении по борьбе с картелями Германии заявили о начале антимонопольного расследования в отношении компании Apple. Это ещё одно расследование, связанное с особенностями магазина App Store.

В ведомстве считают, что невозможность установки приложений из сторонних источников слишком сильно давит на участников рынка и разработчиков. Это провоцирует возникновение монополии и мешает конкуренции.

Пока что рано говорить о том, какие последствия могут быть у разбирательства. Быть может, всё ограничится штрафом или какими-либо уступками со стороны американской компании.

А может быть Apple придётся сделать приветственный экран с рекомендованными приложениями от европейских компаний. То же самое есть уже в России.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram