Garmin высмеяла время работы Apple Watch Ultra

Garmin решила прокомментировать недавно представленные Apple Watch Ultra. Компания заявила, что автономность её смарт-часов измерятся «месяцами», а не «часами».

Публикация была сделана в Твиттере для продвижения часов Enduro 2, которые могут работать без подзарядки до 34 дней. Это в несколько раз больше, чем предлагают Apple Watch Ultra с автономной работой до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов с новым режимом пониженного энергопотребления.

Garmin Enduro 2

Умные часы Garmin Enduro 2 хоть и работают дольше, но они заметно дороже Apple Watch Ultra на $300. Например, флагманские часы Apple обойдутся покупателю в $799, а новинка Garmin — в $1099.

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