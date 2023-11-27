Flyme OS – всё: Meizu готовит ребрендинг своей операционной системы

Meizu ищет новое название для своей Flyme OS. В связи с этим компания запустила голосование на выбор нового наименования своей операционной системы.

В рамках первого тура представлено 32 названия. 16 имен пройдут в следующий тур, а финал голосования с четырьмя вариантами пройдет на пресс-конференции. Название, набравшее наибольшее количество голосов, станет новым китайским названием Flyme OS.

В настоящий момент лидирует название «无界» (Unbounded – неограниченный). Оно считается логичным, поскольку Meizu запустила слоган «Новое поколение, неограниченная экосистема» для Flyme OS 10. Это название также соответствует цели Meizu по созданию «безграничной» экосистемы.

СМИ сообщают, что Meizu также подала заявку на регистрацию товарных знаков «Unbounded Car» и «Unbounded Mobile Phone».