Флагманский Motorola edge+ представили для России

О бренде Motorola мы слышим не так часто, как хотелось бы, но это вовсе не мешает производителю выпускать отличные устройства. На этот раз представители американской компании порадовали нас флагманским смартфоном Motorola edge+. Кстати, уже скоро этот девайс станет доступен и российскому пользователю. В число его достоинств стоит отнести то, что аппарат поддерживает сети пятого поколения.

Motorola edge+ получил чипсет Snapdragon 865 5G Mobile Platform. Этот элемент примечателен тем, что смартфон как на аппаратном, так и на программном уровне поддерживает работу в миллиметровом диапазоне 5G. В частности, в полосах, которые выделены для Государственной комиссией по радиочастотам и которые используются для создания сетей общего пользования.

Это же подтвердил и глава Lenovo Mobile Business Group для европейских государств – Франсуа ЛаФлам. Он сказал, что смартфон является первым коммерческим устройством на чипсете Qualcomm, который имеет поддержку mmWave спектра, в особенности выделенного для 5G в России. Но, девайс также поддерживает и другие диапазоны, использующиеся в других странах Европы, а также Азии и США. И в конце ЛаФлам подвел итог, сказавши, что Motorola edge+ – это первый смартфон, которые может подключаться к сетям 5G по всему миру.