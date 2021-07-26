Флагманские мониторы Huawei появились в России

Huawei представила на российском рынке два новых монитора: игровой монитор HUAWEI MateView GT и флагманский HUAWEI MateView.

HUAWEI MateView обладает безрамочным экраном, поддерживает беспроводную проекцию и сенсорное управление. Игровой монитор HUAWEI MateView GT имеет изогнутый дисплей с частотой обновления 165 Гц и встроенную звуковую панель.

Предварительный заказ в России на новые мониторы стартует 3 августа 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании.

Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView составит 59 999 рублей. Стоимость игрового монитора HUAWEI MateView GT составит 45 999 рублей.