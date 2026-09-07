Спецверсию Xiaomi 18 Fold в керамическом корпусе показали на официальном постере
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Спецверсию Xiaomi 18 Fold в керамическом корпусе показали на официальном постере

Складной Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition стал четвёртым цветовым решением в линейке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:00
Спецверсию Xiaomi 18 Fold в керамическом корпусе показали на официальном постере

До крупной презентации Xiaomi остаются считанные часы, но компания продолжает раскрывать информацию грядущих новинок. Вчера глава корпорации Лу Вейбинг впервые опубликовал изображения Xiaomi 18 Fold в золотисто-белом и тёмно-сером исполнении, а сегодня он показал специальное издание смартфона в керамическом корпусе «Ceramic Special Edition».

Таким образом широкоформатный складной смартфон Xiaomi 18 Fold сегодня представят как минимум в четырёх цветовых вариантах: красном, золотисто-белом, тёмно-сером и персиковом в керамическом корпусе. Чем ещё Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition будет отличаться, пока неизвестно.

Подробнее о характеристиках и других особенностях грядущей новинки мы рассказывали ранее в этом материале.

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