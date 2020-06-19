Фанатская версия Windows 10 для смартфонов получила поддержку телефонных звонков и SMS

Ещё в 2018 году разработчики придумали, как запустить полноценную десктопную ОС Windows 10 на смартфонах Lumia 950 и 950 XL. В прошлом году они начали переводить её на OnePlus 6, Galaxy S8 и Xiaomi Mi Mix.

И хотя ещё недавно у проекта были проблемы, за последние месяцы портированная версия достигла неплохого прогресса.

Разработчики заявили, что смогли запустить Windows 10 Build 19041 (20H1) на смартфонах Lumia 950 и 950 XL. Причём система не просто загружается, но также может запускать настольные приложения ARM64, ARM и x86.

Помимо этого, уже функционирует ряд периферийных устройств, включая датчик освещённости, акселерометр, гироскоп и многое другое. Наконец, разработчики создали адаптивную оболочку, имитирующую внешний вид Windows 10 Mobile, но с функциями настольного компьютера. Она работает при запуске режима планшета.

А ещё ведётся разработка приложения для звонков по мобильной сети, хотя поддержка сотовой связи всё ещё работает не везде. А приложение Chat отвечает за отправку и получение SMS-сообщений. MMS пока что не поддерживаются.

Таким образом в будущем есть шансы получит полноценную «десятку» на смартфоне. Неплохо звучит, правда?