Facebook готовит браслет для виртуальной реальности

Компания Facebook показала свой вариант системы управления для виртуальной и дополненной реальности. Это особый браслет, который позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром. При это он отслеживать электрическую активность мышц и, фактически, предугадывать движения.

Согласно сообщению компании, это позволит пользователям взаимодействовать с виртуальным миром с помощью движений пальцев или «интеллектуальных щелчков». Также это позволит манипулировать виртуальными объектами.

Одна из самых сложных проблем в дополненной реальности это ввод данных. От перфокарт и клавиатур до мышей и сенсорных экранов новые вычислительные платформы определялись тем, как мы с ними взаимодействуем. Майк Шрёпфер, технический директор Facebook

Само собой, это пока только прототип, о коммерческой версии данных пока нет.