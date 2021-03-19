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Новости

Facebook готовит браслет для виртуальной реальности

Компания Facebook показала свой вариант системы управления для виртуальной и дополненной реальности. Это особый браслет, который позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром. При это он отслеживать электрическую активность мышц и, фактически, предугадывать движения.

Согласно сообщению компании, это позволит пользователям взаимодействовать с виртуальным миром с помощью движений пальцев или «интеллектуальных щелчков». Также это позволит манипулировать виртуальными объектами.

Одна из самых сложных проблем в дополненной реальности это ввод данных. От перфокарт и клавиатур до мышей и сенсорных экранов новые вычислительные платформы определялись тем, как мы с ними взаимодействуем.

Майк Шрёпфер, технический директор Facebook

Само собой, это пока только прототип, о коммерческой версии данных пока нет.

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Источник:
Facebook
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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