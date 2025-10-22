Samsung выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR — как Apple Vision Pro, только дешевле

Samsung Electronics выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR. Он позиционируется как прямой конкурент Apple Vision Pro, но по более доступной цене.

На передней панели располагаются шесть камер для отслеживания движений рук, что позволяет управлять шлемом жестами. Изображение передается на два micro-OLED дисплея с разрешением 4K, частотой обновления до 90 Гц и углом обзора 109 градусов. Внутри возле дисплеев есть еще четыре камеры для отслеживания глаз.

Устройство работает на чипе Snapdragon XR2+ Gen 2 и оснащено Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 16/256 ГБ памяти, двумя динамиками и шестью микрофонами.

Как и Vision Pro, Galaxy XR имеет съемный аккумулятор, который обеспечивает до 2 часов работы и до 2,5 часов при просмотре видео. При этом шлем можно использовать во время зарядки.

Операционная система Android XR, разработанная совместно Google, Samsung и Qualcomm, поддерживает многозадачность, просмотр сайтов, фото и видео, а также преобразование 2D-контента в 3D. В систему интегрирован ИИ Gemini, который позволяет получать справку о любом объекте в поле зрения шлема.

Galaxy XR поддерживает приложения Android из коробки и совместим с OpenXR, WebXR и Unity, что упрощает разработку контента для устройства.

Шлем смешанной реальности Galaxy XR уже доступен для покупки в США и Южной Корее. Цена — $1799 (~147 тыс. рублей).