Samsung выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR — как Apple Vision Pro, только дешевле | The GEEK
close
Новости

Samsung выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR — как Apple Vision Pro, только дешевле

Он стал первым устройством на новой платформе Android XR.

Samsung Electronics выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR. Он позиционируется как прямой конкурент Apple Vision Pro, но по более доступной цене.

На передней панели располагаются шесть камер для отслеживания движений рук, что позволяет управлять шлемом жестами. Изображение передается на два micro-OLED дисплея с разрешением 4K, частотой обновления до 90 Гц и углом обзора 109 градусов. Внутри возле дисплеев есть еще четыре камеры для отслеживания глаз.

Устройство работает на чипе Snapdragon XR2+ Gen 2 и оснащено Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 16/256 ГБ памяти, двумя динамиками и шестью микрофонами.

Как и Vision Pro, Galaxy XR имеет съемный аккумулятор, который обеспечивает до 2 часов работы и до 2,5 часов при просмотре видео. При этом шлем можно использовать во время зарядки.

Операционная система Android XR, разработанная совместно Google, Samsung и Qualcomm, поддерживает многозадачность, просмотр сайтов, фото и видео, а также преобразование 2D-контента в 3D. В систему интегрирован ИИ Gemini, который позволяет получать справку о любом объекте в поле зрения шлема.

Galaxy XR поддерживает приложения Android из коробки и совместим с OpenXR, WebXR и Unity, что упрощает разработку контента для устройства.

Шлем смешанной реальности Galaxy XR уже доступен для покупки в США и Южной Корее. Цена — $1799 (~147 тыс. рублей).

id·213084·20251022_1022
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
NewsPim: Samsung Galaxy S25 Edge снят с производства, а S26 Edge — отменен
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры