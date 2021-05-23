Epic Games Store представила постоянный скидочный купон

Сейчас в Epic Games Store стартовала ежегодная распродажа игр. Но не только этим может гордиться магазин. На этот раз всем пользователям предоставляется скидочный купон на 10 долларов. И если вы подумали, что это мало, то вам следует ознакомиться с его полным условием.

По этому купону можно приобрести любую игру, цена которой не меньше 15 долларов. Более того, этот купон будет действовать на постоянной основе. То есть, после покупки игры, у вас генерируется еще один такой же купон, на который можно купить еще одну такую игру и так до бесконечности.

Но есть и исключения. Так, под действия купона не попадают покупки DLC и предварительные заказы. На данный момент скидочный купон можно задействовать, купив одну из игр, на которую сейчас действует скидка. А это: Kingdom Hearts, Outriders и нашумевший Cyberpunk 2077. Также есть удобный поисковый фильтр, который отсортирует интересующие вас предложения в магазине. Однако стоит помнить, что такие щедрые распродажи идут недолго. На данном этапе скидки будут удалены 17 июня.

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