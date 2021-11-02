Ремастер первой Red Dead Redemption находится в работе

Появились первые подтверждения слухов о том, что Rockstar готовит ремастер первой Red Dead Redemption. При этом пока это не официальные сведения.

Зарубежное издание DSOGaming со ссылкой на заявления инсайдеров сообщает, что Rockstar Games ведёт работу над ремастером, хотя и не уточнили статус работ. Как ожидается, новая версия получит не просто улучшения текстур. Ожидается новое освещение, модели, улучшение теней и прочее. При этом надеемся, что игра не станет более мультяшной, как произошло с GTA Trilogy: Definitive Edition.

Отметим, что оригинальная RDR вышла в 2010 году. Новая же версия может выйти в 2022-23-м, хотя это лишь предположения.

Что касается упомянутой выше GTA Trilogy: Definitive Edition, то она выйдет 11 ноября на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.