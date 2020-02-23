DOOM Eternal будет поддерживать до 1000 FPS

В наше время технологии не стоят на месте, а постоянно улучшаются. Эта тенденция коснулась и игровой сферы, где с каждым годом происходит улучшение качества передаваемой картинки. Еще недавно геймеры радовались обновленному движку id Tech 7, как ему на смену пришел id Tech 8 с еще большими улучшениями.

Итак, если верить утечкам одного из разработчиков этого движка для Doom Eternal, то он сможет выдавать до 1000 кадров в секунду. Если сравнивать с предыдущим поколением, то новый движок стал быстрее чуть ли не в четыре раза.

Однако стоит заметить, что такой частоты развить не удалось даже на самом производительном компьютере. Максимум чего удалось достичь – показателя в 400 кадров в секунду и то в некоторых сценах. В целом же, такой огромный задел сделан для будущих устройств, которые по прогнозам могут появиться уже через несколько лет.

На данный же момент все только и говорят о дате выхода DOOM Eternal и платформах, на которых она будет доступна. Опять же, если верить слитой в сеть информации, то игра сначала выйдет для обладателей ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Не останутся обделенными и все, у кого есть Nintendo Switch. Ожидается, что шутер станет для них доступным ближе к концу этого года. Но ради такого стоит и подождать.