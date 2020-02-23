В России начнутся ранние продажи DOOM Eternal

Розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой М.Видео объявила, что станет единственной площадкой на которой состоится ранний старт продаж нового шутера DOOM Eternal для PlayStation 4 и Xbox One.

Продажи откроются 19 марта в 18:00 по местному времени в магазинах сети в 15 городах России. Премьера во всем мире запланирована на 20 марта.

Если верить утечкам одного из разработчиков движка для Doom Eternal, то игра сможет выдавать до 1000 кадров в секунду. Если сравнивать с предыдущим поколением, то новый движок стал быстрее чуть ли не в четыре раза.