DNS начал продавать смартфон realme GT 2 Pro по рекордной цене

Сеть магазинов DNS объявила о старте продаж флагманского смартфона realme GT 2 Pro. На момент написания заметки модель доступна только в белом цвете.

Несмотря на все преимущества нового смартфона realme, его российский ценник может расстроить большинство пользователей. В DNS за него просят 89 990 рублей за версию с 256/12 ГБ. Чем именно оправдана такая цена в DNS – неизвестно.

Для сравнения realme GT 2 Pro можно приобрести на AliExpress от 39 000 рублей в четырёх цветах: белом, черном и синем.

Напомним, устройство обладает 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 65 Вт и динамиками Dolby Atmos Dual Stereo.

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