Для старых iPhone вышла iOS 15.7.2

Компания Apple выпустила iOS 15.7.2 для iPhone, которые слишком старые и не поддерживают современную версию прошивки iOS 16. Сборка получила номер 12H218.

Список нововведений не приводится, однако вряд ли там будут новые возможности. В описании говорится, что в апдейте исправлены ошибки, повышена стабильность, а также устранены 17 уязвимостей, однако перечень их не приводится. Эти уязвимости могли использоваться злоумышленниками для взлома iPhone с целью кражи персональных данных.

Обновление уже можно загрузить.