Диск Hogwarts Legacy для PS5 и Xbox продают в России за 5999 рублей

Уже сегодня состоится полноценный релиз Hogwarts Legacy для платформ PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Владельцы расширенного издания уже могут наслаждаться игрой, в то время как другие делают её предзаказы.

В России игру можно заказать в «М.Видео» по цене 5999 рублей для PlayStation и Xbox. Обе версии коробочные с русскими субтитрами и будут доставлены из Германии и Австрии.

Ozon также будет иметь в ассортименте игру, но предзаказы не принимаются. Игра будет доступна в течение недели после мирового релиза. Продавцы на площадке маркетплейса предлагают продать игру в диапазоне от 4589 до 10490 рублей. Самое дорогое предложение включает новый, запечатанный диск для PlayStation, а самый высокий ценник для Xbox составляет 7790 рублей.