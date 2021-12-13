Sony выпустила цветные крышки для PlayStation 5

Как и ожидалось, компания Sony сделала официальный запуск цветных крышек для PlayStation 5. Таким способом кастомизировать консоль в нужный цвет можно всего лишь простой заменой корпуса.

Пока выбор из количества расцветок не такой богатый: «Розовый новая звезда», «Звёздный синий», «Галактический пурпурный», «Космический красный» и «Чёрная полночь». Они будут доступны для двух вариантов консоли – с приводом Blu-ray и PS5 Digital Edition.

Кроме того, в таких расцветках были представлены геймпады DualSense.

В продаже новинки появятся в первой половине 2022 года по цене $55 за крышку и $75 за геймпад.