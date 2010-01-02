Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Лишь iPhone 12 Pro Max будет полноценным флагманом

Сразу несколько источников поделились свежими данными о будущем смартфоне iPhone 12 Pro Max. Об этом пишет издание Forbes.

Сообщается, что только эта модель будет полноценным флагманом в будущей линейке смартфонов из Купертино. Она будет сильно отличаться от других версий, и не только за счёт большого экрана.

В частности, Pro Max приписывают лазерный дальномер и дисплей ProMotion с частотой в 120 Гц. Также наверняка у модели будет самый ёмкий аккумулятор в серии.

  • Iphone 12 Pro Max

В остальном новинка получит те же спецификации, что и более простые модели. К примеру, это процессор A14 Bionic и поддержка мобильных сетей пятого поколения.

Кроме того отмечается, что из-за размера смартфон довольно-таки неудобно держать. Ведь он врезается в ладонь за счёт острых боковых граней.

Также отметим, что самая простая модель iPhone 12, по слухам, получит урезанный процессор B14, а также будет лишена модема 5G.

Источник:
Forbes
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить