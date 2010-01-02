Лишь iPhone 12 Pro Max будет полноценным флагманом

Сразу несколько источников поделились свежими данными о будущем смартфоне iPhone 12 Pro Max. Об этом пишет издание Forbes.

Сообщается, что только эта модель будет полноценным флагманом в будущей линейке смартфонов из Купертино. Она будет сильно отличаться от других версий, и не только за счёт большого экрана.

В частности, Pro Max приписывают лазерный дальномер и дисплей ProMotion с частотой в 120 Гц. Также наверняка у модели будет самый ёмкий аккумулятор в серии.

В остальном новинка получит те же спецификации, что и более простые модели. К примеру, это процессор A14 Bionic и поддержка мобильных сетей пятого поколения.

Кроме того отмечается, что из-за размера смартфон довольно-таки неудобно держать. Ведь он врезается в ладонь за счёт острых боковых граней.

Также отметим, что самая простая модель iPhone 12, по слухам, получит урезанный процессор B14, а также будет лишена модема 5G.