Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила нейроозвучку на русском языке

Моддер под ником RedpaX завершил работу над нейроозвучкой для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, представив финальную версию русификатора. Он сообщил, что на её создание потратил около 265 тысяч рублей.

Видео на YouTube с демонстрацией тестируемой нейроозвучки получило в основном положительные отзывы, хотя некоторые игроки указали на недостатки.

RedpaX отметил, что над проектом работало всего два человека, которые написали более 20 программ для автоматизации процесса. Создание нейроозвучки потребовало аренды GPU-мощностей, что обошлось моддеру в значительную сумму.

Подобную нейроозвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ранее выпустил другой моддер, известный как MDSays.

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