Cyberpunk 2077 смогли запустить на игровом смартфоне REDMAGIC 7S Pro

Автор YouTube-канала InfiniX успешно запустил Cyberpunk 2077 на устройстве, работающем под управлением Android. Для этого использовался игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro с 18 Гб оперативной памяти и эмулятор Box64Droid.

Запуск Cyberpunk 2077 на Android прошел без заметных проблем и ошибок. Однако стоит отметить, что частота кадров оставляет желать лучшего — всего 4-10 FPS.

Естественно, данное достижение не осталось незамеченным. Сам ролик привлек внимание производителя REDMAGIC, что он поделился им в социальных сетях.

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