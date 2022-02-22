Умные часы Meta получат съёмный экран, камера и необычный ремешок

Недавно появилась информация о патенте компании Meta, которая представила умные часы со съёмным дисплеем. Теперь в сети появились рендеры этого устройства. Они основаны на изображениях из патента.

Новинка пока неофициально называется Meta Band. Дизайн разработал Саранг Шеп. Судя по рендерам, у новинки будет необычный ремешок, а дисплей получит вырез для камеры. Часы будут предназначены для ведения видеоблога, что позволит транслировать контент прямо в Facebook и Instagram.

Само собой, пока рано говорить о том, каким будет финальное устройство. Но, похоже, у Meta большие планы на этот счёт.

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