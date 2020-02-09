Caviar выпустит раскладушку Galaxy Z Flip с Джокером и Харли Квинн
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Новости

Caviar выпустит раскладушку Galaxy Z Flip с Джокером и Харли Квинн

Известная российская компания Caviar анонсировала новые лимитированные версии раскладушки Samsung Galaxy Z Flip. Смартфон пока еще не вышел, его представят 11 февраля на специальном мероприятии Samsung.

Caviar выпустит три специальных версии этой раскладушки. Одна из них, для фанатов Джокера и Харли Квинн.

Эта модель приурочена к выходу фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Всего будет 54 таких девайсов, тираж тоже связан с фильмом — столько карт в полной игральной колоде.

  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar

Спец. версия будет покрыта 24-каратным золотом, по краям будут узоры в виде карточных мастей. На двух частях задней панели будет изображены сами Джокер и Харли Квинн. Стоимость такого смартфона составляет $5210.

  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar

Также Caviar выпустит еще две версии раскладушки Galaxy Z Flip, но без отсылок к фильму.

  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar
  • Samsung Galaxy Z Flip Caviar

Первая Carbon Titanium за $5 690 и золотая модель Flip Gold за $6000.

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