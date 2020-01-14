Бюджетный Xiaomi Mi A2 получил Android 10

Xiaomi выпустила стабильную версию Android 10 для бюджетного смартфона Xiaomi Mi A2

Модель Xiaomi Mi A2 выпускается по программе Android One, а его анонс состоялся ещё в июле 2018 года. Также смартфон поставляется на “чистом” Android без фирменной оболочки MIUI.

Обновление поставляется со всеми нововведениями Android 10 и со свежим патчем обновления безопасности от Google.

Апдейд станет доступным постепенно всем пользователям в мире. Его вес составляет 1,3 ГБ. Если ждать появления апдейта нет желания, то можно самостоятельно загрузить Android 10 для Xiaomi Mi A2 по ссылке.

Ожидается, что до Android 10 также обновится новый Xiaomi Mi A3.