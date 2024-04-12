Браузер по подписке: вышел платный Google Chrome с нейросетями и усиленной защитой

Компания Google выпустила новый браузер Chrome Enterprise Premium, который предназначается для бизнес-сегмента. Его главными фишками стали расширенные возможности для обеспечения кибербезопасности.

Chrome Enterprise Premium предлагает компаниям продвинутые инструменты для обнаружения киберугроз и строгий контроль доступа. Браузер интегрирует технологии искусственного интеллекта для сканирования и анализа угроз, что позволяет эффективно блокировать фишинг и вредоносное программное обеспечение.

Также в браузере реализовали функции защиты от потери данных, которые анализируют сетевой трафик в целях предотвращения несанкционированной передачи информации.

Распространяться Chrome Enterprise Premium будет на платной основе. Впервые Google вводит модель подписки для данного продукта, предусматривающую ежемесячные платежи за использование в размере $6.