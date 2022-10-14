Блогер показал прототип беспроводной зарядки Apple

Apple так и не выпустила пока беспроводную зарядку AirPower, однако в сети появилось видео, где показали отчасти рабочий прототип. У этой версии есть всего одна катушка из 22 и целый ряд ограничений по работе.

К примеру, зарядка производится, если положить смартфон на правый нижний угол, где расположена единственная рабочая катушка. Причём желательно подключать зарядку к порту MacBook Pro и только оригинальным кабелем Apple. Поддерживается работа со смартфонами iPhone X/XS либо наушниками AirPods. А вот заряжать Apple Watch и iPhone Max нельзя.

При зарядке в течение одной минуты девайс нагревается так, что ему нужно остывать около 5 минут. А если ненароком тронуть нижнюю часть беспроводной зарядки, то может ударить током.

Отметим, что Apple показала зарядку ещё в 2017 году, но затем отказалась от проекта из-за ряда проблем. Между тем, сторонние производители активно предлагают свои зарядки.

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