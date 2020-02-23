Когда не дождался AirPower: смотрим беспроводные станции ZENS

Сейчас рынок буквально переполнен различными беспроводными станциями. Их можно заказать с любого интернет-магазина или с того же Алиэкспресса. Заказы с последнего все чаще разочаровывают пользователей: то смартфон медленно заряжается, то перестаёт работать вообще.

Все вы помним многострадальную AirPower от Apple. Показали на презентации в 2017 году, но отложили выход из-за непродуманности в конструкции и частых сбоях.

Но где найти ту самую и качественную? Например можно приглядеться к нидерландской ZENS, которая уже давно производит беспроводные станции для iPhone, AirPods и Apple Watch.

Мы решили взять сразу две станции для пробы. Во-первых они качественные и созданы из алюминия, а не из дешманского пластика. Во-вторых такие станции просто удобные. Достаточно поставить её на рабочий стол и забыть о вечно болтающемся белом проводе, который со временем ещё умудряется рваться.

Пришел, поставил смартфон на зарядку, а все уведомления отображаются на дисплеи. Не нужно вечно поднимать телефон и вытаскивать зарядник туда-сюда.

Станция эгоиста

Если у вас один телефон и нет нужды в подзарядке каких-то аксессуаров, то док-станция ZENS Stand Charger станет идеальным решением. Её ставим на стол и подключаем к розетке.

Стойка выполнена из алюминия, а верх обтянут приятной резиной. Благодаря этому корпус смартфона не поцарапается и будет чувствовать себя уютно. Как показали наши кухонные весы, весит зарядка всего 165 грамм, а значит смартфон будет стоять уверенно за счёт веса основания.

Сзади зарядки обычный порт для подключения к 220 Вт и USB к которому можно подключить что угодно. Например, можно заряжать iPad или второй смартфон.

На самом деле, эта станция пригодится, как для iPhone, так и для смартфонов под управлением Android. Главное условие — наличие поддержки беспроводной зарядки.

Мощность станции 10 Вт, что аналогична блоку от iPad Air. Аппарат будет заряжать быстрее, чем обычна зарядка из стандартной комплектации iPhone.

Для фанатов Apple

Модель Zens Stand+Dock уже более габаритная и предназначена для заядлых пользователей Apple. Помимо самой станции для iPhone есть lightning-порт с металлической подставкой для зарядки AirPods.

У неё алюминиевая основа, которая элегантно обточена и прорезиненный корпус. Сзади идентичный выход для подключения к 220 Вт и USB-порт. Вес значительно больше – 380 грамм.

Благодаря оптимизации именно под iPhone и AirPods, станция будет заряжать куда быстрее, чем обычная вилка из коробки. Мощность станции составляет 20 Вт, что обеспечит скорейшую зарядку iPhone и наушников. Проверили на iPhone 11 с 5 до 100% он зарядился где-то за 1 час и 10 минут.

Стоит отметить, что ZENS является сертифицированным производителем аксессуаров Apple, поэтому никаких проблем с работой не возникает.

Комплектация и ценник

Комплектация у двух станций интересная, видимо в компании не стали заморачиваться на какой рынок будут поставляться и положили в коробку сразу переходники на три вида розетки: европейская, английская и американская. Вдруг вы решите сменить свою геопозицию, а зарядка всегда с собой, как любимый домашний питомец.

Теперь поговорим о ценах, они на приемлемом уровне. Одиночную станцию ZENS можно приобрести за 6 тысяч рублей, а расширенная версия с зарядкой для наушников обойдётся в 9 тысяч рублей. Выпускаются в белом и черном цветах.

Также существуют станции сразу для трёх устройств: iPhone, Apple Watch и AirPods. Станции полностью оправдывают свою сумму по нескольким причинам: презентабельный внешний вид, отличная сборка и качественные материалы, которыми не могут похвастаться китайские бренды.

Общие впечатления

После месяца их использования, впечатления только приятные. Любая из таких станций идеально впишется в интерьер домашнего или офисного стола. Они не портят внешний вид устройств, подчеркивают их красоту и главное быстро заряжают.

Постоянно вертикальное положение позволяют любоваться своим смартфоном и видеть всплывающие уведомления, а когда утром включается будильник, понимаешь, что станция для беспроводной зарядки смартфона — это ТОП.