Когда не дождался AirPower: смотрим беспроводные станции ZENS
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Когда не дождался AirPower: смотрим беспроводные станции ZENS

Сейчас рынок буквально переполнен различными беспроводными станциями. Их можно заказать с любого интернет-магазина или с того же Алиэкспресса. Заказы с последнего все чаще разочаровывают пользователей: то смартфон медленно заряжается, то перестаёт работать вообще.

Все вы помним многострадальную AirPower от Apple. Показали на презентации в 2017 году, но отложили выход из-за непродуманности в конструкции и частых сбоях.

Но где найти ту самую и качественную? Например можно приглядеться к нидерландской ZENS, которая уже давно производит беспроводные станции для iPhone, AirPods и Apple Watch.

  • Zens All

Мы решили взять сразу две станции для пробы. Во-первых они качественные и созданы из алюминия, а не из дешманского пластика. Во-вторых такие станции просто удобные. Достаточно поставить её на рабочий стол и забыть о вечно болтающемся белом проводе, который со временем ещё умудряется рваться.

Пришел, поставил смартфон на зарядку, а все уведомления отображаются на дисплеи. Не нужно вечно поднимать телефон и вытаскивать зарядник туда-сюда.

Станция эгоиста

Если у вас один телефон и нет нужды в подзарядке каких-то аксессуаров, то док-станция ZENS Stand Charger станет идеальным решением. Её ставим на стол и подключаем к розетке.

  • Zens One 6

Стойка выполнена из алюминия, а верх обтянут приятной резиной. Благодаря этому корпус смартфона не поцарапается и будет чувствовать себя уютно. Как показали наши кухонные весы, весит зарядка всего 165 грамм, а значит смартфон будет стоять уверенно за счёт веса основания.

  • Zens One 2
  • Zens One 3

Сзади зарядки обычный порт для подключения к 220 Вт и USB к которому можно подключить что угодно. Например, можно заряжать iPad или второй смартфон.

  • Zens One 5 Ipad

На самом деле, эта станция пригодится, как для iPhone, так и для смартфонов под управлением Android. Главное условие — наличие поддержки беспроводной зарядки.

  • Zens One 4

Мощность станции 10 Вт, что аналогична блоку от iPad Air. Аппарат будет заряжать быстрее, чем обычна зарядка из стандартной комплектации iPhone.

Для фанатов Apple

Модель Zens Stand+Dock уже более габаритная и предназначена для заядлых пользователей Apple. Помимо самой станции для iPhone есть lightning-порт с металлической подставкой для зарядки AirPods.

  • Zens Apple 1
  • Zens Apple 2

У неё алюминиевая основа, которая элегантно обточена и прорезиненный корпус. Сзади идентичный выход для подключения к 220 Вт и USB-порт. Вес значительно больше – 380 грамм.

  • Zens Apple 3
  • Zens Apple 4
  • Zens Apple 5

Благодаря оптимизации именно под iPhone и AirPods, станция будет заряжать куда быстрее, чем обычная вилка из коробки. Мощность станции составляет 20 Вт, что обеспечит скорейшую зарядку iPhone и наушников. Проверили на iPhone 11 с 5 до 100% он зарядился где-то за 1 час и 10 минут.

Стоит отметить, что ZENS является сертифицированным производителем аксессуаров Apple, поэтому никаких проблем с работой не возникает.

Комплектация и ценник

Комплектация у двух станций интересная, видимо в компании не стали заморачиваться на какой рынок будут поставляться и положили в коробку сразу переходники на три вида розетки: европейская, английская и американская. Вдруг вы решите сменить свою геопозицию, а зарядка всегда с собой, как любимый домашний питомец.

  • Zens 220

Теперь поговорим о ценах, они на приемлемом уровне. Одиночную станцию ZENS можно приобрести за 6 тысяч рублей, а расширенная версия с зарядкой для наушников обойдётся в 9 тысяч рублей. Выпускаются в белом и черном цветах.

Также существуют станции сразу для трёх устройств: iPhone, Apple Watch и AirPods. Станции полностью оправдывают свою сумму по нескольким причинам: презентабельный внешний вид, отличная сборка и качественные материалы, которыми не могут похвастаться китайские бренды.

Общие впечатления

После месяца их использования, впечатления только приятные. Любая из таких станций идеально впишется в интерьер домашнего или офисного стола. Они не портят внешний вид устройств, подчеркивают их красоту и главное быстро заряжают.

  • Zens One Apple 1

Постоянно вертикальное положение позволяют любоваться своим смартфоном и видеть всплывающие уведомления, а когда утром включается будильник, понимаешь, что станция для беспроводной зарядки смартфона — это ТОП.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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