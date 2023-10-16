Блогер Wylsacom стал директором по анпакингу электроники в М.Видео-Эльдорадо

Блогер Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, присоединился к команде М.Видео-Эльдорадо на позиции директора по анпакингу электроники. Об этом говорится в пресс-релизе М.Видео-Эльдорадо (есть в распоряжении The GEEK).

Wylsacom будет активно заниматься созданием контента в поддержку запуска новых продуктов и эксклюзивов, расширением ассортимента товаров, а также поиском инновационных гаджетов. Он также будет проводить экспертную оценку качества устройств и работать над улучшением клиентского сервиса.