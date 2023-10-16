Новости

Блогер Wylsacom стал директором по анпакингу электроники в М.Видео-Эльдорадо

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:41

Блогер Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, присоединился к команде М.Видео-Эльдорадо на позиции директора по анпакингу электроники. Об этом говорится в пресс-релизе М.Видео-Эльдорадо (есть в распоряжении The GEEK).

Wylsacom будет активно заниматься созданием контента в поддержку запуска новых продуктов и эксклюзивов, расширением ассортимента товаров, а также поиском инновационных гаджетов. Он также будет проводить экспертную оценку качества устройств и работать над улучшением клиентского сервиса.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной