В США создали браслет, который вырубает микрофоны поблизости

Ученые из Чикагского университета создали браслет, который «вырубает» всевозможные прослушки. У устройства для этого есть 24 ультразвуковых излучателя.

По всему периметру браслета находятся динамики. Они воспроизводят ультразвук, который заглушает все микрофоны поблизости. Подслушивать не могут разные гаджеты — смартфон, умная колонка, умные часы и т.д. Точный радиус «тишины» пока что неизвестен.

Пока что проект новый, поэтому создатели не особо позаботились о его внешнем виде. На данный момент браслет напоминает умные кандалы (если такие существуют). Если запуск такого аксессуара состоится, то он будет примерно стоить $20.