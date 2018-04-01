В США создали браслет, который вырубает микрофоны поблизости
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В США создали браслет, который вырубает микрофоны поблизости

Ученые из Чикагского университета создали браслет, который «вырубает» всевозможные прослушки. У устройства для этого есть 24 ультразвуковых излучателя.

Wearable Microphone Jamming

По всему периметру браслета находятся динамики. Они воспроизводят ультразвук, который заглушает все микрофоны поблизости. Подслушивать не могут разные гаджеты — смартфон, умная колонка, умные часы и т.д. Точный радиус «тишины» пока что неизвестен.

Пока что проект новый, поэтому создатели не особо позаботились о его внешнем виде. На данный момент браслет напоминает умные кандалы (если такие существуют). Если запуск такого аксессуара состоится, то он будет примерно стоить $20.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить