Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ на неопределенный срок пользователям, которые проживают в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Из функций им оставят только вывод средств. Полное сообщение опубликовано на сайте биржи.

Клиенты, попавшие под ограничения, смогут воспользоваться только «выводом средств», а вот торговать или вносить средства не получится. Если сейчас у пользователя менее €10 тыс., но он превысит допустимый порог после 25 апреля, то его аккаунт также попадёт под ограничения.

В сообщении Binance говорится, что пока они не планируют прекращать работу в России, но поддержат санкции, если этого потребует международное сообщество.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!