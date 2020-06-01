Беспроводная мышь от Xiaomi получит поддержку голосового ввода

Компания Xiaomi славится тем, что в своих устройствах предлагает использоваться новые функции. На этот раз речь идет о беспроводной мышке. Кажется, что еще нового можно внедрить в простую мышь? А вот представители Xiaomi смогли удивить пользователей. В базе данных Bluetooth SIG замечена новое устройство – беспроводная мышь Mi Smart Mouse.

Основными характеристиками Mi Smart Mouse является наличие оптического датчика разрешением 4000 точек на дюйм, колесика для прокрутки, которое способно распознавать наклоны вправо и влево. Кроме того, для подключения к устройству будет использоваться интерфейс Bluetooth 5.0. Но самой главной особенностью может стать возможность голосового ввода.

Существует вероятность, что функция распознавания речи будет сопровождаться возможностью перевода. Если это так, то подобные функции позволят не только отдавать команды, но и вводить текст. Отметим, что это не первый раз, когда Xiaomi делает что-то интересное. Не так давно компания выпустила клавиатуру Xiaomi MIIW Elite с голосовым вводом.