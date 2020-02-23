Battlefield V получил последнее крупное обновление

Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.
В итоговом апдейте игроки получат две новые карты для сражений, девять видов оружия, шесть новый видов транспорта, пять различных гаджетов и около трёх разновидностей гранат. Также были исправлены баги и внесены изменения в ранее добавленный локации и средства передвижения.
Обновление станет последним для Battlefield V. Кроме того, будет прекращена полноценная поддержка игры. Об этом неоднократно сообщали разработчики DICE в апреле.
Шутер Battlefield V вышел в ноябре 2018 года.
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