Battlefield V получил последнее крупное обновление
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Новости

Battlefield V получил последнее крупное обновление

Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.

В итоговом апдейте игроки получат две новые карты для сражений, девять видов оружия, шесть новый видов транспорта, пять различных гаджетов и около трёх разновидностей гранат. Также были исправлены баги и внесены изменения в ранее добавленный локации и средства передвижения.

Обновление станет последним для Battlefield V. Кроме того, будет прекращена полноценная поддержка игры. Об этом неоднократно сообщали разработчики DICE в апреле.

Шутер Battlefield V вышел в ноябре 2018 года.

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