Авито запустил видеопоказы

Покупатели теперь могут оценивать качество товаров и услуг через видеосвязь в приложении на iOS и Android. Онлайн-показ по видеосвязи доступен в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для некоторых объявлений в категории «Услуги». Такие объявления будут отмечены бейджем «Онлайн-показ» в ленте поиска.

Теперь пользователи могут обсуждать детали, не выходя из приложения и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр, позволяя обсудить и рассмотреть товар более детально, чем на фотографиях.

Функционал использует собственный алгоритм, проверяющий качество сети у пользователя. Сервис звонков оценивает качество соединения и адаптируется к нему, используя технологию WebRTC (Web Real Time Communications).