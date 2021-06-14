Представлен новый ролик шутера Atomic Heart с песней «Музыка нас связала»

На вчерашней презентации Xbox состоялся анонс шутера от первого лица Atomic Heart от российских разработчиков из команды Mundfish. И представленный ролик, без сомнения, стал одним из самых ярких элементов шоу.

В игре рассказывается история альтернативного СССР, где главный герой оказывается на предприятии, которое захвачено восставшими роботами. Игра напоминает смесь Bioshock и S.T.A.L.K.E.R., поскольку там ожидаются возможности создания оружия, а также аномалии.

При этом в качестве саундтрека использовалась известная композиция «Музыка нас связала» группы «Мираж».

Игра выйдет на Xbox One, Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Также в день релиза она появится у подписчиков Xbox Game Pass.

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