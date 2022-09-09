Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 доступны для предзаказа в США

Компания ASUS запустила в США предварительные заказы на игровые смартфоны ROG Phone 6 и Phone 6 Pro. Ранее то же самое произошло в Европе и Великобритании. Эти смартфоны оснащены процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, большим объёмом памяти и другими игровыми возможностями.

Так, стандартная версия доступна в вариантах 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Цена составляет 999 и 1099 долларов соответственно. Смартфон ROG Phone 6 Pro оснащён 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти. Цена составляет 1299 долларов.

Все версии имеют OLED-экраны с частотой 165 Гц и диагональю 6,78 дюйма. Корпус может быть чёрным или белым, также есть RGB-подсветка.

Из особенностей отметим фирменный геймпад ROG Kunai 3, который похож на Nintendo Joy-Con для Nintendo Switch. Цена вопроса составляет 149,99 доллара. Также есть кулер AeroActive, который 99,99 долларов и поставляется со встроенной подставкой и RGB-подсветкой. Правда, пока неясно, можно ли его использовать вместе с геймпадом.

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