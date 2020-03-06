Арнольд Шварценеггер требует запретить разработку российского робота с его лицом

Таблоид TMZ сообщает, что российская компания Promobot создала робота с лицом Арнольд Шварценеггера без его на то разрешения. Известный актер и бодибилдер намерен подать в суд на компанию.

Актер недоволен тем, что компания использует робота на больших мероприятиях для продвижения Robo C.

Более того, в прошлом году во время выезда в Санкт-Петербург представитель Promobot предложил Арнольду сделать фотографию вместе с роботом, но актёр отказался.

Однако председатель совета директоров компании Алексей Южаков говорит, что Шварценеггеру робот «очень понравился». «Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех».

Однако компания Promobot не получала вызовов в суд или исков от актёра. Также на данный момент ведутся переговоры об использовании внешности Шварценеггера.

В начале 2020 года компания привезла робота в Лас-Вегас на ежегодную выставку Consumer Electronics Show. после этого Promobot получила письмо от адвоката актера с требованием прекратить использовать изображение лица Арнольда. Компания согласилась, но уже в Нью-Йорке в конце февраля 2020 года Robo C снова появился на выставке Toy Fair.

Шварценеггер возмущен происходящей ситуацией и требует российскую компанию возместить 10 млн долларов и всю прибыль, полученную от робота, а также запрещает использовать его лицо и голос.

Но компания Promobot не отчаивается и все еще надеется договориться с актером. В ином случае оболочку робота утилизируют, заявила пресс-служба компании.